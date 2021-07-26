Один человек пострадал при пожаре в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщили «Невские новости».

Пользователи соцсетей рассказали, что пожар произошел накануне на Лиговском проспекте. Загорелся доходный дом купца Карявова. Огонь охватил площадь в полторы тысячи «квадратов». Из здания эвакуировали 15 человек. 24-летняя девушка пострадала. По предварительной информации, она отравилась угарным газом. Ее доставили в больницу.