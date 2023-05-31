Происшествия 31 мая 2023, 18:05 Один человек пострадал при пожаре в Петербурге

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В Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

Возгорание случилось в одном из домов на проспекте Науки. В однокомнатной квартире загорелся диван с постельными принадлежностями. К тушению привлекли 15 спасателей и три единицы спецтехники. При пожаре пострадал мужчина. Его доставили в больницу.