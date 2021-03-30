Один человек пострадал при пожаре в Муроме

В Муроме (Владимирская область) накануне произошел пожар, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Огонь вспыхнул в многоквартирном двухэтажном доме на улице Куликова. Пламя охватило площадь в 10 «квадратов». 10 человек эвакуировали. Хозяин загоревшейся квартиры пострадал. Его госпитализировали с полученными ожогами. По предварительной информации, причиной ЧП стала непотушенная сигарета.