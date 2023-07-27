Эксклюзив 27 июля 2023, 09:42 Один человек пострадал при пожаре в многоэтажке на северо-западе Москвы Источник «360»: квартира загорелась в многоэтажке на северо-западе Москвы Unsplash

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Квартира загорелась в многоквартирном доме № 8 на Пятницком шоссе. Пострадал один человек, передал источник «360» в оперативных службах.

По предварительным данным, пострадал один человек. Огонь перекинулся на этажи выше. Одна из жительниц попросила о помощи и передала, что у нее в квартире на втором этаже загорелся балкон.

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На место происшествия выехали пожарно-спасательные службы. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщили, что один человек погиб из-за возгорания на балконе в квартире многоэтажного дома в Бибирево по Шенкурскому проезду. Горели квартира и балкон на восьмом этаже жилого здания, сообщил «360» источник в экстренных службах.