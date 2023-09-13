Происшествия 13 сентября 2023, 18:54 Один человек пострадал при пожаре в магазине в Петербурге

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Продуктовый магазин на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге загорелся в среду, 13 сентября. В результате пожара пострадал один человек, сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

По предварительным данным, общая пожара составила 10 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание за 45 минут.

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Отмечается, что при пожаре пострадал один человек, его доставили в больницу.