Происшествия 24 января 2023, 15:11 Один человек пострадал при пожаре в квартире в пригороде Петербурга

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Возгорание одной из квартир произошло на улице Красного Флота в пригороде Санкт-Петербурга. В результате пожара пострадал один человек, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Огонь охватил жилую квартиру в городе Ломоносове. По предварительным данным, общая площадь пожара составила около полутора квадратных метров.

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В результате возгорания пострадал житель квартиры, его доставили в больницу.

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