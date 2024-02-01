Происшествия

01 февраля 2024, 15:08

Один человек пострадал при пожаре в квартире в Петербурге

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Возгорание произошло в квартире на проспекте Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара пострадал один человек, его доставили в больницу, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, пламя охватило всю обстановку комнаты. Общая площадь возгорания достигла 20 квадратных метров.

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Отмечается, что 15 жильцов эвакуировались, участие в тушении пожара принимали 12 сотрудников МЧС.

Санкт-Петербург

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