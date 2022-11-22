Происшествия 22 ноября 2022, 23:58 Один человек пострадал при пожаре в Красноярске

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Пожар произошел в частном доме в Красноярске. Один человек пострадал, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Возгорание успело перекинуться на соседний дом. Пожарным удалось локализовать его на площади 150 квадратных метров.

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«На месте происшествия работают 25 человек личного состава и восемь единиц техники. В результате пожара пострадал один человек», — уточнили в ведомстве.

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Причина возникновения пожара пока неизвестна.