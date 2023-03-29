29 марта 2023, 12:05
Один человек пострадал при пожаре в коммуналке в Петербурге
Возгорание коммунальной квартиры произошло в доме на Муринском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате пожара пострадал один человек, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
По предварительным данным, пламя охватило одну из комнат в четырехкомнатной коммуналке. Общая площадь пожара составила 34 квадратных метра.
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Отмечается, что спасателям из горящего помещения удалось эвакуировать 25 жильцов.
Санкт-Петербург
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