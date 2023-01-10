Эксклюзив 10 января 2023, 09:25 Один человек пострадал при пожаре в доме в Новой Москве Источник «360»: пожар возник в одном из домов Щербинки, один человек пострадал РИА «Новости»

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Утром 10 января начался пожар в частном доме в Щербинке (Новая Москва). Источник «360» сообщил об одном пострадавшем.

По данным источника, в доме на 1-й Центральной улице загорелась проводка. На место отправились спасатели, они присвоили пожару первый ранг сложности. Известно, что здание газифицировано, из него эвакуировали четырех человек.

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Огонь потушили на площади в 160 квадратных метров, одного человека пришлось госпитализировать в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Речь идет о 66-летнем мужчине, у него диагностировали отравление продуктами горения и термические ожоги головы и спины. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Представители МЧС подтвердили данные о пожаре и пострадавшем. В ведомстве заметили, что информация об угрозе взрыва не поступала.