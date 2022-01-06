Один человек пострадал при пожаре в доме на улице Коштоянца в Москве. Фото

Крупный пожар вспыхнул в жилом доме на улице Коштоянца в Москве. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже. По предварительным данным, в результате ЧП пострадала женщина, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, на место происшествия выехали 12 пожарных расчетов. Огонь успел перекинуться на балкон квартиры на седьмом этаже. Источник добавил, что к горящему зданию должны прибыть 10 машин скорой помощи.

Источник фото: телеканал «360»

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В ГУ МЧС «360» сообщили, что возгорание происходило на балконах шестого и седьмого этажей. Прибывшие пожарные приступили к спасению людей. В настоящее время открытое горение сбито. «Из горящей квартиры был спасен человек и передан медикам. Сейчас его осматривают», — уточнили в ведомстве.

По информации источника, к месту происшествия запросили дополнительные силы. В общей сложности ожидается работа 30 пожарных расчетов.