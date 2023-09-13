Происшествия 13 сентября 2023, 18:51 Один человек пострадал при пожаре в частном доме в Петербурге

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Частный дом загорелся в Колпинском районе Санкт-Петербурга во вторник днем. В результате пожара пострадал один человек, сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

По предварительным данным, пламя охватило жилое здание на Зареченской улице в поселке Понтонный. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

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Отмечается, что при пожаре пострадал один человек, его доставили в больницу.