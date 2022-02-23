Один человек пострадал при пожаре в бытовке на Вятском переулке

Сильный пожар вспыхнул на территории бытовок на Вятском переулке в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Согласно предварительной информации, сейчас там горит одна бытовка. Внутри здания, как заявил источник, находятся газовые баллоны. В ходе пожара уже есть один пострадавший.

В понедельник, 21 февраля, на улице Коммунаров в Сестрорецке произошел пожар в одноэтажном жилом доме. На место ЧП незамедлительно прибыли четыре единицы техники и 20 пожарных.