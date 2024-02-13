Происшествия 13 февраля 2024, 15:19 Один человек пострадал при пожаре на шиномонтаже в Пензе

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Возгорание произошло в здании шиномонтажа в Пензе. В результате пожара пострадал один человек, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Пензенской области.

По предварительным данным, пламя охватило здание по улице 40 лет Октября. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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Отмечается, что при пожаре пострадал 38-летний мужчина, на данный момент информации о его состоянии нет.