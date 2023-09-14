Эксклюзив 14 сентября 2023, 10:21 Один человек пострадал при пожаре на северо-востоке Москвы Пожилая женщина пострадала при пожаре на Северном бульваре в Москве

Читать 360tv в

Пожилая женщина пострадала при пожаре, который начался на втором этаже одного из домов на Северном бульваре в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его данным, пожарные ликвидировали открытое горение балкона второго этажа. На месте стоял густой дым.

Реклама

Источник уточнил, что из здания эвакуировали 20 человек, причем 11 из них — с верхних этажей. Некоторые спускались по пожарным лестницам.

Пострадавшей стала пожилая женщина, которой было сложно передвигаться.

О причинах пожара не сообщалось. Точная площадь возгорания уточняется.

Сообщение о пожаре на северо-востоке Москвы поступило утром 14 сентября. При этом из одной из квартир на девятом этаже здания не могла выбраться семья с детьми.