Один человек пострадал при пожаре на Кубани | 360°

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Один человек пострадал при пожаре на Кубани

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В Кропоткине произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил «Царьград».

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Вспыхнул пункт дежурного по железнодорожному переезду на улице Западной. Пламя охватило площадь в 20 «квадратов». Спасатели ликвидировали возгорание. Дежурный сотрудник пострадал.

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