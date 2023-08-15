Происшествия 15 августа 2023, 15:50 Один человек пострадал при попытке проникновения ДРГ в Брянскую область Губернатор Богомаз заявил об одном пострадавшем при попытке проникновения ДРГ РИА «Новости»

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Работник сельхозпредприятия пострадал при попытке проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области в районе села Курковичи. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В настоящее время [пострадавший] доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил глава области.

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Подробностей о характере травм, которые получил человек, и его состоянии Богомаз не привел.

Днем около 14:11 губернатор сообщал о предотвращении попытки проникновения украинских диверсантов на территорию России в районе Курковичей. Действия ДРГ пресекли ВС России, сотрудники ФСБ и Росгвардии.

«Спасибо нашим защитникам!» — поблагодарил Богомаз.

По первоначальной информации, при обстреле со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия. Кроме того, при осмотре зафиксировали частичные повреждения производственных помещений и автомобиля.