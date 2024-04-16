Эксклюзив 16 апреля 2024, 22:21 Один человек пострадал при падении лифта в жилом доме в Москве Источник «360»: в доме на юге Москвы упал лифт с двумя пассажирами Unsplash

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Лифт с двумя пассажирами упал в жилом доме на юге Москвы. Один человек пострадал, сообщил источник «360».

По его данным, кабина пролетела с третьего этажа до подвала. Пострадал молодой человек 20 лет. Мужчина находится в сознании, но у него есть жалобы на тошноту и головокружение. Его уже вызволили из лифта, сообщили в АО «Мослифт».

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В начале апреля мужчина упал в шахту лифта в строящемся жилом доме на Фестивальной улице в Москве. В результате 23-летний строитель погиб.

До этого в шахту лифта в частном хосписе в Иванове упала пожилая женщина. Она пострадала, но во время спасательной операции находилась в сознании. Экстренные службы вызволили пенсионерку и передали ее врачам.