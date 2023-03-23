Происшествия 23 марта 2023, 15:59 Один человек пострадал при обстреле ВСУ поселка в Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области губернатор Брянской области Александр Богомаз / Telegram

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Украинские силы открыли огонь по поселку городского типа Белая Березка в Брянской области, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ обстреляли поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района», — написал он.

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По его словам, снаряд упал рядом с административным зданием.

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«Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил Богомаз.

Оперативные службы уже работают на месте ЧП. Накануне Вооруженные силы Украины ударили по селу Демьянки в Стародубском муниципальном округе региона. В результате случившегося никто не пострадал. Однако административное здание и производственная база сельхозпредприятия получили повреждения. Кроме того, из-за обстрела возникли проблемы с электроснабжением.