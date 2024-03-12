Происшествия 12 марта 2024, 11:32 Один человек пострадал при обстреле курского поселка Теткино Старовойт: при обстреле поселка Теткина есть пострадавший РИА «Новости»

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Утром 12 марта ВСУ начали обстреливать поселок Теткино Глушковского района. В результате есть пострадавший, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Местный житель получил легкое ранение, ему оказана необходимая помощь», — написал он.

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Отдельно Старовойт отметил пресечение попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы. Действия боевиков пресекли, прорыва не было, подчеркнул глава региона.

Также глава области обратил внимание, что минувшей ночью в области сбили 11 украинских БПЛА. Ракетная опасность в регионе все еще не снята, предупредил губернатор.

Утром во вторник ракетную опасность также объявляли в Воронежской области. Об этом сообщал глава региона Александр Гусев. В 11:28 он уточнил, что сигнал отменен, но все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.