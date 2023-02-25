Происшествия 25 февраля 2023, 19:01 Один человек пострадал при обстреле боевиками ВСУ автостанции в Запорожье ВСУ обстреляли автостанцию в Васильевке из американской гаубицы М-777 РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли автостанцию в городе Васильевка Запорожской области, сообщило РИА «Новости». Как рассказали в Следственном комитете, предварительно, выстрелы были сделаны из артиллерийской системы М-777 американского производства. Пострадал один человек.

«На месте происшествия обнаружены две воронки. При обстреле пострадал один человек. Ампутация ноги», — сказал следователь.

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Об этом также сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он подтвердил, что Васильевку обстреляли вчера, 24 февраля, «тяжелой артиллерией».

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Кроме этого, он рассказал о ночном обстреле Днепрорудного. В ночь на 25 февраля город атаковали украинские дроны. В одном из многоэтажек оказалась повреждена шахта лифта, среди мирного населения раненых и погибших нет.

Среди фрагментов одного из беспилотников была обнаружена маркировка крупной американской транспортной компании «Uline», а также надпись «Made in USA», написал в своем Telegram-канале Рогов.