Происшествия 23 января 2023, 12:12 Один человек пострадал при обрушении части конструкций завода в Рошале — СМИ ТАСС: человек пострадал при обрушении крыши и стен завода в Рошале

Читать 360tv в

Часть конструкций завода в Рошале обрушилась при пожаре, сообщил «Интерфакс». Травмы получил один человек, добавили в ТАСС.

По данным СМИ, пожар произошел «в производственном здании» и распространился на 450 квадратных метров. В помещении обрушились крыша и часть стен.

Реклама

Ранее ТАСС уточнял, что пожар случился на заводе металлургии и органической химии «Морилен». По данным МЧС, произошла «технологическая вспышка алюминиевой пыли».

Реклама

В ГУ МЧС по Московской области получили информацию о происшествии в 10:59. Согласно сводке, возгорание зафиксировали в нежилом здании на улице 2-й Пятилетки, 3а, — по этому адресу расположена складская база ООО «Морилен». В 11:23 пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. В работах задействовали 64 спасателя и 20 спецмашин, в том числе 30 человек и 10 единиц техники от МЧС России.

Официальных данных о пострадавших на данный момент нет. Дальнейшая информация уточняется.