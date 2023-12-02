Эксклюзив 02 декабря 2023, 16:11 Один человек пострадал при ДТП в Южном Бутове Источник «360»: авария с одним пострадавшим произошла в Южном Бутове РИА «Новости»

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Две легковушки столкнулись в Южном Бутове на юго-западе Москвы. Один человек пострадал, сообщил источник «360».

Участниками аварии стали Chevrolet Cruze и Chevrolet Aveo. В первом автомобиле находились двое взрослых и двое детей. Во второй машине — двое совершеннолетних. Из-за ДТП перекрыли все полосы движения.

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На место случившегося прибыл вертолет с бригадой Центра медицины катастроф. После осмотра медиков пострадавшего отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Минувшей ночью на Киевском шоссе Москвы произошло массовое ДТП, в результате которого загорелось несколько машин. Два человека погибли.