Происшествия 06 августа 2023, 15:50 ВСУ выпустили 12 ракет по мосту через пролив Тонкий Врио главы Херсонской области: ПВО сбила 9 ракет при атаке на мост через пролив Тонкий РИА «Новости»

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ВСУ выпустили 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, девять из них сбили средства ПВО. В результате атаки пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилета»», — уточнил он.

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Помимо этого, оказался перебит проходящий рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.

Сальдо подчеркнул, что важного военного значения мост не имеет.

«Перешедший к государственному терроризму [киевский режим], как всегда, подло и низко бьет по гражданской инфраструктуре», — добавил он.

Врио главы области отметил, что информацию о повреждениях будут уточнять. По предварительным данным, они невелики. Их быстро устранят, заключил Сальдо.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об атаке на Чонгарский мост. Он также обратил внимание, что в настоящее время КПП Чонгар (Джанкой — Геническ) временно закрыли для проезда