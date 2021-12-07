Один человек пострадал после взрыва газа в жилом доме Новосибирской области

Взрыв прогремел в жилом доме в городе Тогучине Новосибирской области. Один человек в результате произошедшего пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП на улице Вокзальная поступило в дежурные службы 7 декабря в 05:40 по местному времени (01:40 по московскому времени), написал «Интерфакс».

Пожар начался в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома. Сотрудники МЧС смогли ликвидировать открытое горение в течение 25 минут. Огонь повредил 40 квадратных метров помещения. До прибытия спасателей из дома самостоятельно вышли 12 человек.

«По оперативной информации из горящей квартиры жильцы дома спасли мужчину, его госпитализировали медики в центральную районную больницу с ожогами», — сказано в сообщении МЧС.

Источник агентства уточнил, что в горевшей квартире находились три 50-литровых газовых баллона.

«Баллоны целые. Вероятно, происходила утечка газа из баллонов, газ скопился и произошел хлопок газовоздушной смеси», — сказал он.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры из пострадавшей квартиры.

Все причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.