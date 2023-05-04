04 мая 2023, 07:47
Один человек пострадал после удара ВСУ по Брянской области
Губернатор Богомаз: один человек пострадал после удара ВСУ по селу Полевые Новоселки
Вооруженные силы Украины утром 4 мая нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района Брянской области. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший», — написал он.
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По его словам, несколько домов оказались повреждены, также возникли проблемы с энергоснабжением. Оперативные службы уже работают на месте ЧП.
Накануне Богомаз заявил об обстреле села Курковичи Стародубского муниципального округа. Тогда обошлось без пострадавших. Однако в одном из домов в результате удара начался пожар.
Также 3 мая в Брянской области неизвестные подорвали железную дорогу, грузовой поезд опрокинулся. Представители РЖД уточнили, что все произошло на однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега, с рельсов сошли около 20 вагонов.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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