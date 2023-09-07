Происшествия 07 сентября 2023, 05:15 Один человек пострадал после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону Губернатор Голубев: один человек пострадал после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону РИА «Новости»

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Один житель Ростова-на-Дону обратился за медицинской помощью после атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался», — сказано в сообщении.

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Помимо этого губернатор отметил, что в центре города повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях. Кроме того, несколько автомобилей получили повреждения.

Ранее Голубев заявил, что в Ростове-на-Дону сработала система противовоздушной обороны, уничтожили два беспилотника. Обломки первого БПЛА упали за городом в западной части региона, а второго — в центре города.

Позже новости об атаке дронами подтвердило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что два аппарата сбили над территорией Ростовской области, а один в небе над Раменским районом Подмосковья.