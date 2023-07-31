Происшествия 31 июля 2023, 17:51 Один человек пострадал из-за загоревшейся «газели» в Невском районе Петербурга

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В понедельник, 31 июля, на улице Народной в Петербурге загорелась «газель». Случай произошел в утреннее время у дома № 8. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что горит салон автомобиля. Они помогли выбраться наружу мужчине, который находился внутри транспортного средства.

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Пострадавшего с ожогами доставили медикам. В тушении огня участвовали 10 сотрудников МЧС и две единицы специальной техники.