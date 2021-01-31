31 января 2021, 02:40
Один человек пострадал и 10 спасены при пожаре в Кузьминках
Около двух часов ночи был ликвидирован пожар в жилом девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Окская, 36 на юго-востоке Москвы.
Пожарные обнаружили возгорание в двух квартирах, в приквартирном холле на втором этаже и частично на балконе третьего этажа.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве сообщила, что горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров.
«Из соседних и выше расположенных квартир спасено 10 человек (из них один ребенок). Спасенные переданы медикам для проверки состояния. К сожалению, в результате пожара пострадал один человек», — сообщили в ведомстве.
Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены.