Происшествия 10 июля 2023, 17:56 Один человек получил ранения при атаке ВСУ на брянское село Подывотье Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Подывотье, пострадал один человек глава Брянской области Александр Богомаз / Telegram

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Вооруженные силы Украины вечером 10 июля атаковали село Подывотье Севского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате обстрела пострадал мирный житель. Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

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По словам губернатора, повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка. Сейчас на месте работают экстренные и оперативные службы. После оценки ущерба проведут восстановительные работы.

Это уже второй обстрел населенных пунктов Брянской области со стороны ВСУ за день. Ранее украинские боевики атаковали село Куршановичи в Климовском районе. Снаряды повредили детский сад, здание почты и другие гражданские объекты. Никто не пострадал.

Под удар ВСУ в понедельник, 10 июля, попала и Курская область. В поселке Теткино повредило линии электропередачи и около 10 жилых домов. Село Троицкое также оказалось обеспеченным после обстрела. Там разрушения зафиксировали в трех домовладениях. В обоих случаях местные жители не пострадали.