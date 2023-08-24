Происшествия 24 августа 2023, 17:10 Один человек получил ранение при стрельбе в Хабаровске — СМИ ТАСС: на автовокзале в Хабаровске произошла стрельба, есть раненый РИА «Новости»

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Стрельба произошла на автовокзале в Хабаровске. Один человек ранен, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

В мессенджерах и социальных сетях распространяется видео, на кадрах которого слышны более 10 выстрелов и крики. Другие детали случившегося пока не раскрывались. По данным Telegram-канала «112», огонь открыли силовики из-за убегавшего от рейда человека. Он пытался скрыться на автомобиле, сбил сотрудника ФСБ, но в итоге мужчину остановили.

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«Произошла стрельба, один человек ранен, он в больнице», — говорится в сообщении.

Днем 22 августа в СМИ появилась информация о стрельбе в Санкт-Петербурге. Местный житель открыл огонь на улице Октябрьской. Полицейские оставили административный протокол на 35-летнего мужчину.

Накануне в Краснодаре неизвестный открыл стрельбу из окна многоэтажки. Местные жители засняли произошедшее на видео, сообщил сайт kp.ru.