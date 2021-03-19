Один человек погиб во время взрыва в жилом доме в Химках

Во время взрыва в девятиэтажном доме в Химках погиб один человек. Информацию об этом подтвердили в МЧС.

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«Из-под завалов эвакуирован ребенок. К сожалению, один человек погиб», — сообщили «360» в экстренных службах.

В МЧС сообщили, что дом кирпичный, газифицирован. Площадь обрушения между этажами составила 25 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекли 57 человек и 15 единиц техники.

Утром 19 марта в жилой девятиэтажке в Химках на улице Зеленая произошел взрыв на восьмом этаже, после чего начался пожар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина на место происшествия.