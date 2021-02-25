Один человек погиб во время столкновения автобуса и легковушки в Новосибирске

В Новосибирске легковая машина врезалась в автобус. Погиб один человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное УГИБДД.

Легковушка выехала на встречную полосу, там и произошло лобовое столкновение с автобусом. Погиб один человек.

По данным полиции, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. А автобусе в этот момент находились 25 пассажиров, никто из них травм не получил.