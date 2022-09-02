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02 сентября 2022, 14:02

Один человек погиб во время пожара в торговом центре Курска

ГУ МЧС Курской области: при пожаре в ТЦ Курска погиб один человек

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Пожар произошел в торговом центре в Курске. Один человек погиб, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в магазине техники, на третьем этаже. Из здания эвакуировали 80 человек.

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«Обнаружили мужчину в подсобном помещении. Передали медикам, в карете скорой помощи констатировали его смерть», — уточнили в пресс-службе.

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Погибший был 1982 года рождения. Во время пожара он находился в помещении на третьем этаже, там возникло сильное задымление.

Огонь распространился на 400 квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение.

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