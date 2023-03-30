Происшествия 30 марта 2023, 15:33 Один человек погиб во время пожара в Тюмени

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Пожар, унесший жизнь человека, произошел утром в четверг, 30 марта, в многоэтажном доме на улице Монтажников в Тюмени. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали открытое горение. В одной из квартир на четвертом этаже они обнаружили человека без признаков жизни.

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В тушении участвовали 20 человек личного состава МЧС и семь спецмашин. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители.