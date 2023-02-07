Происшествия 07 февраля 2023, 14:39 Один человек погиб во время пожара в Самаре

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Утром во вторник, 7 февраля, на улице 2-й Радиальной в Самаре загорелось два частных дома. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по области.

По данным ведомства, огонь охватил два частных дома, распространившись на 250 квадратных метров. Спасатели вывели из дома женщину. Она получила многочисленные ожоги. Также после разбора завалов было найдено тело человека.

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В тушении участвовали 95 человек личного состава МЧС и 33 единицы техники.

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