Один человек погиб во время пожара в квартире в Москве

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома на юго-востоке Москвы. Один человек погиб, еще пятерых спасли.

Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Он уточнил, что пожар начался по адресу улица 1-я Дубровская, дом 4. Он отметил, что как минимум один человек погиб.

В МЧС «360» подтвердили информацию о пожаре. Там уточнили, что заявка о возгорании поступила в 20:00.

«По прибытии на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание в квартире на первом этаже, на площади 20 квадратных метров. В 20:17 минут пожар был ликвидирован», — отметил собеседник.

Он уточнил, что во время тушения с верхних этажей эвакуировали пятерых жителей. В ведомстве подтвердили, что один человек погиб, а также уточнили, что еще одного сейчас осматривают медики.