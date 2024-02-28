Происшествия 28 февраля 2024, 14:39 Один человек погиб во время пожара в гараже в Московском районе Петербурга

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Пожар, в результате которого погиб мужчина, произошел накануне в вечернее время суток в Московском районе Петербурга. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

Известно, что охранник гаражного кооператива в доме № 5 по Московскому шоссе заметил дым и позвонил в экстренные службы. На место ЧП незамедлительно выехали спасатели.

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Во время тушения огня пожарные обнаружили труп мужчины. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.