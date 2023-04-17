Происшествия 17 апреля 2023, 14:37 Один человек погиб во время пожара в бараке в Татарстане

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Вечером 16 апреля в Буинском селе Адав-Тулумбаево загорелся барак. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.

Как уточнили в ведомстве, в пятиквартирной постройке на одном этаже площадью в 30 квадратных метров жила одна семья. Один человек погиб, другой получил травмы.

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Мужчина 1953 года рождения успел самостоятельно эвакуироваться из горящего помещения до прибытия пожарных, мужчину 1964 года рождения передали медикам. Жизнь пострадавшего спасти не удалось.

Сообщается, что остальные квартиры в здании были пустыми.