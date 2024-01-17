17 января 2024, 17:40
Один человек погиб во время пожара на Заневском проспекте в Петербурге
Пожар, в котором погиб один человек, произошел накануне в квартире на Заневском проспекте в Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Как уточнили в районной прокуратуре, до приезда спасателей пламя успело охватить комнату размером 14 квадратных метров. В результате случившегося один человек погиб и еще трое пострадали.
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Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.
Санкт-Петербург
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