Один человек погиб во время пожара на севере Москвы

Один человек погиб во время пожара в жилом многоэтажном доме на севере Москвы. Возгорание произошло 11 февраля в пять утра.

«Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже в 14-этажном жилом здании. Горели личные вещи и мебель на площади 40 квадратных метров. В 05:37 огонь пожарные локализовали, в 05:58 полностью ликвидировали. В горящей квартире в очаге пожара был обнаружен человек, к сожалению, он погиб. Также пострадали два человека, живущие выше этажом, еще двое были спасены», — рассказали в МЧС.

Для безопасности эвакуировали 25 человек, в том числе четырех детей, живущих на верхних этажах. Их разместили в находящемся поблизости социальном учреждении и частично в прибывшем к месту пожара автобусе.

Причины произошедшего устанавливаются.

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