Происшествия 24 ноября 2023, 12:24 Один человек погиб во время ДТП с мусоровозом на КАД в Петербурге

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Смертельная авария с участием мусоровоза произошла накануне на 64-м километре КАД в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».

По предварительной информации, водитель мусоровоза, двигаясь от Витебского проспекта в сторону Пулковского шоссе, наехал на ВАЗ-21101, а затем врезался в Hyundai Solaris.

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Мужчина за рулем отечественного авто скончался на месте ДТП. Правоохранители установили, что виновник аварии неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.