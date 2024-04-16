16 апреля 2024, 15:33
Один человек погиб в тройном ДТП в Перми
Авария с участием трех автомобилей произошла на шоссе Космонавтов в Перми. В результате ДТП погиб один человек, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, женщина за рулем иномарки SsangYong не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус и машину Toyota. От полученных травм она скончалась на месте.
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Отмечается, что в аварии также пострадала кондуктор общественного транспорта.
Пермь
ДТП
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