Один человек погиб в аварии с участием автобуса и внедорожника в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на проспекте Ленина внедорожник столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров. Водитель иномарки погиб.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на информацию регионального УГИБДД, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, и машина врезалась в автобус ЛИАЗ, который ехал по маршруту № 40.

Полученные водителем внедорожника травмы оказались смертельными. Пассажирка автобуса тоже получила травмы, ей помощь оказали медики.

Сейчас устанавливаются детали смертельной аварии.