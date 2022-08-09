Один человек погиб в результате взрыва в Новофедоровке Сакского района Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — написал он.

Говоря о причинах случившегося, Аксенов призвал опираться на официальный комментарий Минобороны, уточнив, что «там все четко изложено». Оборонное ведомство сообщило, что произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов в районе аэродрома Саки, причем «огневого воздействия» на площадке их хранения не было.

По данным главы Крыма, ситуация в Новофедоровке «локализована и находится под контролем». Общей эвакуации по району нет — отселят только жителей домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома.

«Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба, но основные комиссии будут работать завтра. Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения», — пообещал Сергей Аксенов.

Ранее стало известно о пяти пострадавших. Четырем уже оказали помощь, после чего их отпустили домой. Одному, раненому в грудь, потребовалась операция.