Важное 23 ноября 2022, 10:59 Один человек погиб в результате взрыва в Иерусалиме Jerusalem Post: при взрыве в Иерусалиме погиб один человек YouTube

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Стало известно об одном погибшем в результате взрыва в Иерусалиме. Информацию о жертве ЧП опубликовала местная газета Jerusalem Post.

Подробностей о личности погибшего издание не привело. По данным заместителя мэра города, травмы получили в общей сложности 18 человек. Местные СМИ пишут, что число пострадавших выросло до 20.

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Представитель полиции Михаил Зингерман заявил РИА «Новости», что правоохранители не исключают, что взрывы могли быть терактами, не связанными между собой.

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Первый взрыв произошел утром 23 ноября рядом с центральной автобусной станцией. Вскоре появились сообщения о том, что поблизости рядом с автобусом прогремел второй.

Подробности происшествий уточняются. На месте взрывов работают экстренные службы и правоохранители.