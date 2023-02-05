Происшествия 05 февраля 2023, 21:53 Один человек погиб в результате удара ВСУ по городу Пологи Член главного совета ВГА Рогов: из-за удара ВСУ по городу Пологи погиб мирный житель РИА «Новости»

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Украинские военные второй раз за сутки обстреляли город Пологи в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале член ВГА региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что жертвой атаки стал один человек.

«Город Пологи второй раз за эти сутки подвергся массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского», — написал он.

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В результате обстрела повреждения получили частные дома, многоквартирное жилое здание и неработающая АЗС. Погиб мирный житель. Сейчас специалисты уточняют сумму нанесенного ВСУ ущерба.

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Ранее стало известно, что глава Северной Осетии Сергей Меняйло вместе с корреспондентами ТАСС и Первого канала попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. Атака началась, когда Меняйло с группой журналистов находился на позициях осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов. Глава Северной Осетии приехал передать участникам СВО гуманитарную помощь.

В последних числах января под обстрелом ВСУ оказался адвокат Павел Астахов. Он доставлял гуманитарный груз в Донецк.