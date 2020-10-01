Один человек погиб в результате столкновения двух машин в Зеленограде. Видео

Серьезная авария произошла ночью 1 октября в Зеленограде. Там столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, есть раненые.

ДТП произошло в 00:35 на Панфиловском проспекте.

«Водитель Nissan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной ВАЗ», — сообщили «360» в пресс-службе МВД Москвы.

После этого иномарка опрокинулась. Водитель российской машины от полученных травм скончался на месте. Его пассажиры и человек, находившийся за рулем Nissan, получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

После аварии проводится проверка. Выясняются все детали ДТП.