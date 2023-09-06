Происшествия 06 сентября 2023, 22:41 Один человек погиб в результате пожара в самарской больнице Один человек погиб из-за пожара в здании больницы № 4 в Самаре РИА «Новости»

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Пожар случился в одной из городских больниц Самары. В результате ЧП погиб один человек. Об этом Telegram-каналу «Самара с огоньком» сообщили в региональном управлении МЧС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что возгорание произошло на третьем этаже в отделении пульмонологии.

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«На третьем этаже происходит горение матраса и мебели. Пожар локализован на площади пять квадратных метров. Погиб один человек, проводится эвакуация», — уточнили в МЧС.

Позже пожар удалось ликвидировать. Прокуратура начала проверку соблюдения больницей противопожарных мер.

Днем 6 сентября крупный пожар произошел в Новосибирске. Там загорелась крыша пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила более 500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. «360» опубликовал кадры с места происшествия.