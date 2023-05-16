Происшествия 16 мая 2023, 13:43 Один человек погиб в результате пожара в Нижнем Новгороде

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Пожар в в девятиэтажном доме на улице Львовской в Нижнем Новгороде случился днем в понедельник, 15 мая. Об этом написал «Царьград»со ссылкой на Telegram-канал ГУ МЧС по региону.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС вывели из дома 30 человек. Для эвакуации некоторых жильцов им потребовалась специальные средства защиты органов дыхания.

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В результате случившегося погиб один мужчина, также четыре человека пострадали. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины пожара.